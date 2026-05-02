Четыре ребенка пострадали при взрыве в кемпинге во Франции

BFMTV: при взрыве в кемпинге во Франции четыре ребенка получили ранения

Четыре ребенка пострадали при взрыве в арендованном домике в кемпинге на северо-западе Франции. Двое из них в критическом состоянии, сообщил телеканал BFMTV .

«Пять человек, из которых четверо дети, пострадали при взрыве в переносном доме в кемпинге в (коммуне — прим. ред.) Пенестен… Жизнь двух детей находится под угрозой», — указано в публикации.

ЧП произошло 1 мая, когда 62-летняя женщина открыла дверь арендованного домика, что вызвало приток воздуха и спровоцировало взрыв. По данным радиостанции ICI, в доме взорвался газовый баллон.

В результате происшествия, кроме женщины, пострадали дети 13, 12, 11 и 8 лет. Двое из них получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии. Всех срочно доставили в больницу Нанта на вертолете.

Ранее пожар вспыхнул на крупном военном полигоне Франции за день до визита президента страны Эммануэля Макрона. Там проходят крупные учения «Орион» с участием нескольких стран. В озгорание началось на участке, заросшем травой.