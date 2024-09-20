Четыре недружественных страны оказались крайне зависимы от минерального сырья России

РИА «Новости»: США, ФРГ и Литва нуждаются в минеральном сырье из России

Четыре недружественных государства вошли в список самых зависимых от минерального сырья из России. Подсчет сделали журналисты РИА «Новости» .

В перечень таких стран вошли Германия, Соединенные Штаты, Финляндия и Литва.

По итогам 2023 года Россия заняла первое-третье места в мире по добычи 12 видов минерального сырья. Самыми востребованными у недружественных стран оказались российский алюминий, никель, кобальт и поташ.

Также недружественные государства импортировали из России палладий и аммиак. В небольших объемах закупали платину, вольфрам и селен.

С начала года западные страны приобрели у России титан на сумму 264,9 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем стала Германия, которая потратила на него 193,6 миллиона долларов.