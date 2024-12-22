Четыре человека погибли после столкновения вертолета с больницей в Турции

Habertürk: в Турции вертолет врезался в здание больницы, четверо погибли

Утром 22 декабря в здание больницы в турецком городе Мугла врезался вертолет. Об этом сообщил телеканал Habertürk .

«В четвертый этаж здания научно-исследовательской больницы в Мугле врезался вертолет», — заявил источник.

По предварительным данным, вертолет принадлежал министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж воздушного судна сильно пострадал.

Губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык на брифинге заявил, что в результате ЧП погибли четыре человека. На месте происшествия работают бригады пожарной охраны, медиков и полиции, число пострадавших уточняется.

«Во время взлета с вертолетной площадки больницы вертолет потерпел крушение. В результате катастрофы погибли медицинский сотрудник, врач и двое пилотов», — сказал он.

Причины происшествия неизвестны, в Мугле сейчас густой туман.

В октябре вертолет врезался с радиобашню в американском Хьюстоне.