Четыре часа тепла. Украине предрекли энергетическую катастрофу зимой

Энергетическая ситуация на Украине скоро будет катастрофической. Об этом заявил экс-глава государства Петр Порошенко на телеканале «Прямой».

«Прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал политик.

По его словам, отопление зимой в некоторых домах будут включать только на четыре часа в сутки. Множество жителей Украины захотят покинуть родину, если власти не решат ситуацию с энергетикой.

Ранее член парламентского комитета Рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что в зимний период украинцы столкнутся с частыми отключениями электроэнергии. Свет будет не гореть по 10 часов в день. Также он назвал обстановку в энергосистеме Украины очень трудной.