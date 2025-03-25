Пилотажные самолеты ВВС Франции столкнулись прямо в небе

HuffPost: в Сен-Дизье во время учебного полета столкнулись 2 самолета Alpha Jet

На северо-востоке Франции рядом с авиабазой 113 во время тренировочного полета столкнулись два пилотажных самолета Alpha Jet. Пилоты выжили, но сильно пострадали, сообщил Le HuffPost .

Учения прошли в Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марта днем 25 марта. В небо поднялись шесть самолетов из состава Patrouille de France, выполняя трюки и оставляя за собой сине-бело-красные следы. Около 15:35 (13:35 по московскому времени) два из них столкнулись. Затем один из самолетов врезался в бункер, где пожарные тушили пожар.

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню назвал произошедшее несчастным случаем. Он объявил о мобилизации экстренных служб.

«Двое пилотов и пассажир были найдены в сознании», — сказал министр.

Они катапультировались и находятся в тяжелом состоянии. Двоих доставили в больницу в Сен-Дизье, третий получил множественные травмы и остался под наблюдением военных.

Похожий случай произошел в Колумбии. Военные самолеты столкнулись в небе недалеко от Боготы. Погиб подполковник Марио Эспиноса.