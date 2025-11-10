Чешский политик призвал убрать всю украинскую символику

Украинские флаги следует постепенно убрать со всех государственных учреждений и организаций в Чехии, где они появились после февраля 2022 года. Об этом заявил в интервью CNN Prima News зампредседателя движения ANO («Акция недовольных граждан») Карел Гавличек.

По его словам, украинские флаги после его назначения в министерство промышленности и торговли в формирующемся правительстве снимут не сразу, не в первый же день.

«Но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого», – сказал политик.

Гавличек считает, что флаги в Чехии вывесили, чтобы выразить солидарность с Украиной после начала спецоперации, но сейчас этот жест уже утратил свой эффект. В других странах Евросоюза нет аналогичного по масштабу использования украинской символики на госзданиях.

Ранее новоизбранный спикер Палаты депутатов Томио Окамура распорядился убрать украинский флаг со здания чешского парламента.