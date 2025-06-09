В Чехии спецслужбы создали рабочую группу, готовясь к прибытию военных с Украины

Чешские спецслужбы начали подготовку к возможному прибытию в страну людей, участвовавших в украинском конфликте. Речь идет не только о гражданах Чехии, но и бойцах ВСУ, сообщило издание Novinky .

«Надежный источник в спецслужбах сообщил, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания конфликта на Украине», — говорится в материале.

Если говорить об украинских военнослужащих, то они могут приехать в республику, чтобы воссоединиться с семьями.

Только спецслужбы страны считают, что возвращение военных сулит проблемы. В частности, эти люди могут испытывать проблемы с адаптацией к обычной жизни, страдать психологическими расстройствами.

Кроме того, какая-то часть бойцов ВСУ будет злоупотреблять программой воссоединения украинских семей. По этой причине чешские спецслужбы уделят им внимание, чтобы успеть выявить и предотвратить такие действия со стороны украинцев.

В конце прошлого года пленный солдат ВСУ Роман Гутник рассказывал, что украинские и чешские военные полицейские постоянно контролировали периметр лагеря НАТО, где обучали саперов с Украины.