Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан

Черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии. Устройства передали комиссии для формирования заключения об авиакатастрофе, сообщило РИА «Новости» .

В Генеральной прокуратуре республики отметили, что в день катастрофы создали комиссию по расследованию крушения воздушного судна, в ее компетенцию входит расшифровка бортовых самописцев.

«В соответствии решением Чикагской комиссии о международной гражданской авиации 1944 года и другими международными стандартами, от бразильской стороны получены бортовые самописцы для дачи заключения», — заявили в ведомстве.

В рамках правового сотрудничества Генпрокуратура Казахстана также направила международные следственные поручения в Россию и Азербайджан.

Летевший 25 декабря в Грозный из Баку самолет бразильского производства Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул рядом с городом Актау на западе Казахстана. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, выжили 29 человек.