Черные ящики разбившегося грузового Boeing достали из воды в Гонконге
Специалисты в Гонконге вытащили два бортовых самописца из грузового самолета Boeing, рухнувшего в море. Об этом со ссылкой на Управление по расследованию авиационных происшествий сообщила газета South China Morning Post.
Черные ящики нашли после того, как специалисты подняли из воды хвостовую часть лайнера. Сейчас устройства изучают в лаборатории.
«После успешного извлечения черных ящиков потребуется время для последующей обработки данных, а также тщательного анализа и сбора других доказательств», — отметила SCMP.
Отчет о случившемся опубликуют в течение месяца, уточнили в Управлении по расследованию авиационных происшествий.
Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту Гонконга 20 октября. Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и погрузился в воду. В результате ЧП погибли два человека.
Исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю рассказал, что погода в момент крушения и состояние ВПП не были опасными.