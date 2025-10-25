Черные ящики разбившегося грузового Boeing достали из воды в Гонконге

Специалисты в Гонконге вытащили два бортовых самописца из грузового самолета Boeing, рухнувшего в море. Об этом со ссылкой на Управление по расследованию авиационных происшествий сообщила газета South China Morning Post .

Черные ящики нашли после того, как специалисты подняли из воды хвостовую часть лайнера. Сейчас устройства изучают в лаборатории.

«После успешного извлечения черных ящиков потребуется время для последующей обработки данных, а также тщательного анализа и сбора других доказательств», — отметила SCMP.

Отчет о случившемся опубликуют в течение месяца, уточнили в Управлении по расследованию авиационных происшествий.

Грузовой самолет потерпел крушение в аэропорту Гонконга 20 октября. Лайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и погрузился в воду. В результате ЧП погибли два человека.

Исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю рассказал, что погода в момент крушения и состояние ВПП не были опасными.