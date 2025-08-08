«Черную вдову» из Ирана обвинили в убийстве минимум 11 мужей

Жительницу Ирана Кульсум Акбари будут судить по обвинению в убийстве 11 мужей. Об этом сообщило агентство Al Arabiya .

Точно неизвестен даже возраст женщины: официально ей скоро 60, однако семьи погибших утверждают, что она значительно старше.

Начиная с 2001 года Акбари выходила замуж за пожилых мужчин с достатком, а позднее душила или травила их, в частности смешивая лекарства с алкоголем, чтобы получить наследство.

В 2023 году сын очередной жертвы женщины заподозрил неладное и затребовал вскрытие тела отца. Вскоре после этого другой мужчина рассказал, что его отец тоже был женат на женщине с таким именем и чудом выжил, когда она попыталась его отравить.

Адвокат Акбари хотел запросить экспертизу ее психического здоровья, однако родственники погибших утверждают, что психически больной человек не смог бы так продумать план действий.

