Черновики песни Боба Дилана продали за сотни тысяч долларов

Черновики песни Боба Дилана Mr. Tambourine Man продали за $508 тысяч

Черновики песни 1965 года Mr. Tambourine Man американского певца Боба Дилана продали в США за 508 тысяч долларов. Об этом сообщил официальный сайт аукционного дома Julien’s Auctions.

Торги прошли 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На аукцион выставили три листа размером около 22 сантиметра на 28 сантиметров.

Текст композиции напечатали на машинке, однако на бумаге также остались сделанные синей ручкой пометки самого Боба Дилана.

Помимо этого, на аукционе выставляли одну из гитар певца, фотографии и письма, а также написанную Диланом в 1968 году картину.

В декабре на аукционе в Нью-Йорке Sotheby’s выставили древнейшую скрижаль в виде мраморной плиты с 10 заповедями весом 52 килограмма. Лот оценивался в один-два миллиона долларов.

Скрижаль обнаружили в 1913 году в ходе раскопок железнодорожной линии, расположенной на южном побережье Израиля.