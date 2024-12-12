Assosiation Press: древнейшую скрижаль с заповедями весом около 52 кг продадут на аукционе в Нью-Йорке

Древнейшая скрижаль с 10 заповедями станет одним из лотов аукциона Sotheby’s, который пройдет в среду, 18 декабря, в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей» со ссылкой на публикацию Assosiation Press.
Отмечается, что уникальная плита состоит из мрамора. Ее вес составляет порядка 52 килограммов. Лот оценили в один-два миллиона долларов.
Скрижаль обнаружили в 1913 году в ходе раскопок железнодорожной линии, расположенной на южном побережье Израиля. На камне выполнена гравировка заповедей палео-ивритским письмом.
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