«Чернобыль повторится». Медведев выступил с предупреждением

Атаки на ядерные объекты в Иране могут привести к реальной катастрофе. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Все, даже министр обороны Израиля со своими громкими заявлениями о судьбе Хаменеи, должны понимать, что удары по ядерным объектам крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — написал он.

Медведев отметил, что часто получает упреки в свой адрес из-за якобы нагнетания «ядерной истерии». Однако, как отметил запред Совбеза, угроза использования ядерного оружия существует.

В ночь на 19 июня израильские военные атаковали десятки заводов в Иране, на которых производят компоненты для баллистических ракет. ЦАХАЛ использовали 40 истребителей и 100 бомб.