Через 695 лет в Японии останется один ребенок

Japan Times: в Японии останется один ребенок к январю 2720 года

При нынешней тенденции рождаемости в Японии через 695 лет останется один ребенок. Об этом сообщило издание Japan Times .

Профессор экономики из Университета Тохоку Хироси Есида спрогнозировал, что всего один ребенок младше 14 лет останется в стране к 5 января 2720 года. Расчет произвели на основе данных о ежегодном сокращении численности населения среди детей.

Уровень рождаемости в Японии стремительно снижается. В 2023 году показатель упал до 1,30 — это самое низкое число за всю историю. Одной из причин снижения рождаемости является тот факт, что все меньше людей вступают в брак.

В ближайшие 10 лет количество россиян будет сокращаться на 500 тысяч в год, сообщила «Национальная служба новостей». Убыль населения замедлится с середины 2030-х годов.

Низкая рождаемость в России связана с моральным настроем общества, считает президент Владимир Путин. Глава государства поручил правительству проанализировать ситуацию в самых многодетных регионах.