Мужчина расправился с двумя людьми в тайском храме из-за ночного кошмара

Мужчина из Бангкока убил двух человек в храме из-за ночного кошмара

В Таиланде мужчина на территории буддийского храма расправился с двумя людьми. Свой поступок он объяснил ночными кошмарами, сообщило издание The Thaiger .

ЧП произошло 10 июля, в храм в районе Тхонбури вызвали полицию Бангкока. Правоохранители обнаружили там тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы, медикам не удалось их спасти.

Свидетели рассказали, что в святилище стрельбу устроил 35-летний Киттидеч. Подозреваемый во время задержания вооружился пистолетом и отказался сдаваться долгое время.

В итоге мужчину удалось обезвредить после того, как к переговорам привлекли родных. В ходе следствия стало известно, что у Киттидеча на фоне употребления запрещенных веществ развилась паранойя.

Перед нападением ему приснился кошмар, в котором забивали гвоздь ему в голову. В ходе обыска в доме Киттидеча обнаружили несколько единиц стрелкового оружия и множество боеприпасов.

Ранее житель Таиланда убил соседа из-за спора по земельному участку.