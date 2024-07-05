Чем Рютте отличается от Столтенберга? Политолог дал оценку новому генсеку НАТО

Осенью этого года пост генерального секретаря НАТО займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Оценку этой политической фигуре в беседе с 360.ru дал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

« Марк Рютте — очень организованный и системный европейский бюрократ в хорошем смысле этого слова. Он точно знает все устройство Европы изнутри, все европейские процедуры. Все-таки четыре срока был лидером одной из ведущих европейских стран», — отметил эксперт.

За время пребывания на посту премьера, по оценке Станкевича, Рютте смог накопить очень серьезный административный опыт. При этом, постепенно подходя к должности генсека НАТО, он действовал в обычном русле альянса — говорил примерно те же вещи, хотя и в более спокойных тонах.

«Сейчас его план реализован — он получил пост международного характера, к которому стремился. Вероятно, это будет вершина его военно-политической карьеры. И вот теперь по факту он будет действовать гораздо более осмотрительно. Гораздо более дальновидно, нежели это удавалось Йенсу Столтенбергу», — подчеркнул Станкевич.

Нынешний генсек альянса, по мнению политолога, больше похож на пресс-секретаря НАТО, который при этом может заявлять и взаимоисключающие вещи. Но Марк Рютте, подчеркнул эксперт, ничего подобного делать не будет.

«И если Россия в ближайшие годы, что не очень вероятно, но все-таки, начнет как-то нормализовывать свои отношения с НАТО, то Рютте будет одним из предпочтительных партнеров для диалога», — пояснил собеседник 360.ru.

Связано это с тем, что экс-премьер Нидерландов не идеологизирован в такой степени, как другие натовские деятели.

«Он спокойный рационалист. И это как раз то, что может быть нужно, чтобы уйти от инерции разрушительной вражды», — заключил политолог.