Человека, предположительно, с поясом смертника заметили в городской электричке в Париже

Actu17: в Париже разыскивают мужчину, предположительно, с поясом смертника

Vincent Isore
Фото: Vincent Isore/Global Look Press

В Париже эвакуировали станцию городской электрички (RER) Nation после сообщения, что в одном из поездов заметили мужчину, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщил сайт Actu17.

К станции прибыли подразделения бригады розыска и реагирования, а также специалисты по разминированию. Однако найти подозреваемого пока не удалось.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», — заявил изданию один из источников.

В июне во Франции по подозрению в терроризме задержали 26-летнего выходца из Донбасса.

В минувшем марте в Лувре получили от неизвестных письма с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства.

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