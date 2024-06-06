Во Франции арестовали украинца за подготовку теракта

BFM: выходца из Донбасса арестовали во Франции по подозрению в терроризме

Во Франции задержали 26-летнего выходца из ДНР за подготовку теракта. Как сообщило издание BFM , он изготавливал самодельную взрывчатку в номере отеля и получил серьезнее ожоги.

По данным издания, мужчину задержали в Руасси-ан-Франс, в отеле, расположенном у аэропорта.

«Первые находки позволили обнаружить на месте [преступления] предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. Один из них взорвался. Отель пришлось эвакуировать», — сказано в статье.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по нескольким обвинениям. В том числе, в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе, хранении и изготовлении взрывчатки.

Ранее стало известно, что Франция может отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за террористических угроз. Такую рекомендацию властям страны дала внутренняя разведка.