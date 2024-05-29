Человек попал в двигатель самолета и умер в аэропорту Амстердама Схипхол

Один человек скончался, попав в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передало РИА «Новости» .

«Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб», — заявили в авиакомпании.

Рейс KL1341 должен был отправиться в датский город Биллунн. Сейчас специалисты работают с пассажирами и сотрудниками, которые стали свидетелями происшествия. Остальные обстоятельства выясняют.

Ранее военный самолет потерпел крушение в штате Нью-Мексико. Летчика срочно отправили в больницу. По официальной информации, аппарат упал в южной части аэропорта. Также в СМИ опубликовали кадры с места ЧП, на них видно залитые пеной для тушения огня фрагменты воздушного борта.