Человечество приблизилось к историческому перелому из-за падения рождаемости

Глобальная рождаемость опустилась ниже уровня, необходимого для естественного воспроизводства населения. К такому выводу пришел профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде в исследовании о демографическом будущем человечества .

По его расчетам, главный перелом произошел в 2023 году, когда среднее число детей на одну женщину опустилось ниже уровня простого воспроизводства населения.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий», — написал автор исследования.

Профессор отметил, что численность людей продолжила расти благодаря демографической инерции, которая достигнет своего пика к 2050 году, а после количество людей на Земле пойдет на спад.

По словам автора исследования, масштабное падение рождаемости началось во всех регионах мира. Особенно ярко эта тенденция проявилась в странах Восточной Азии и Европы, а со временем распространилась на государства, которые еще недавно отличались высокой рождаемостью.

Последствия, по мнению профессора Фернандеса-Вильяверде, изменят возрастную структуру населения. Сокращение молодых поколений и увеличение доли пожилых людей создадут дополнительную нагрузку на пенсионные системы и рынок труда.

О постепенном исчезновении человечества ранее заявил американский предприниматель Илон Маск. Так он прокомментировал рекордно низкое число появления на свет новых детей в Сингапуре, который ранее отличался высокой рождаемостью.

Он подчеркнул, что принятые властями меры по финансовой поддержке родителей, а также увеличение срока отпуска по уходу за ребенком результатов не принесли.