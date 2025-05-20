Человечество оказалось на грани глобальной катастрофы — Медведев

Медведев: из-за вооруженных конфликтов человечество стоит на грани катастрофы

Фото: РИА «Новости»

Человечество находится на грани глобальной катастрофы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, его слова привело РИА «Новости».

«И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», — подчеркнул он.

При этом Медведев добавил, что международные отношения пребывают в состоянии глубокого кризиса.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Запад как единое целое может прекратить существование из-за внутреннего кризиса и перехода мира к многополярной модели. Отдельные же страны, по мнению дипломата, будут тяготеть к разным блокам.

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