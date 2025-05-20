Человечество находится на грани глобальной катастрофы. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, его слова привело РИА «Новости».
«И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», — подчеркнул он.
При этом Медведев добавил, что международные отношения пребывают в состоянии глубокого кризиса.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Запад как единое целое может прекратить существование из-за внутреннего кризиса и перехода мира к многополярной модели. Отдельные же страны, по мнению дипломата, будут тяготеть к разным блокам.
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