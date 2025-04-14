Человеческие зубы впервые вырастили в лаборатории

В Лондоне ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории. Об этом сообщило британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование.

«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — говорится в статье.

В исследовании участвовали ученые Королевского колледжа Лондона совместно с коллегами из Имперского колледжа Лондона. Они разработали материал, имитирующий среду, необходимую для формирования и развития зуба.

Такой выращенный зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться. В этом его отличие от пломб и имплантов.

Лондонские ученые рассматривают два варианта применения такой технологии. В первом случае речь идет о выращивании целого зуба в лабораторных условиях, а потом его имплантация. Во-втором предполагается поместить клетки зуба в челюсть пациента, чтобы они росли уже там.

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