Раскрыта истинная внешность Иисуса Христа

Британские ученые заявили, что современные изображения Иисуса Христа неверно передают его внешние данные. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Художники чаще всего изображают Иисуса Христа как высокого и худощавого мужчину со светлой кожей, длинными каштановыми волосами и бородой.

Старший преподаватель библейских и религиозных исследований в Шеффилдском университете, доктор Мередит Уоррен считает иначе. На ее взгляд, его волосы и борода были черными и кудрявыми. Кроме того, у него была короткая стрижка.

Профессор истории христианства в Королевском колледже Лондона Джоан Тейлор также считает, что Иисус походил на типичных жителей древней Иудеи, а ныне — Палестины. Она отметила, что иудеи носили длинные волосы и бороду, если соблюдали особый обет и не пили вино.

«Иисуса на самом деле обвиняли в том, что он слишком много пил, так что он не соблюдал эту клятву», — сказала она.

Уоррен добавила, что у Иисуса была смуглая кожа и карие глаза, возможно, имели морщины, а руки и ноги были с мозолями. Ведь он много времени проводил на свежем воздухе.

Если говорить об одежде, то ученые сошлись во мнении, что он вряд ли носил длинные белые облачения, как его изображают на иконах. Мужчины этого региона одевались в короткие шерстяные туники с поясом. Под них надевали тонкие льняные туники в качестве нижнего белья, а в холода укутывались в толстые шерстяные плащи.

Группа ученых из антропологической комиссии университета Манчестера в 2018 году составили точный портрет Иисуса Христа. Они использовали современные технологии для анализа текста Священного Писания.