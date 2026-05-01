Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию

Чехия одобрила пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через свою территорию по пути в Москву на мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Адам Черге, его слова привел портал Novinky .

«Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — уточнил он.

Фицо заявлял, что намерен 9 мая принять участие в памятных мероприятиях в российской столице и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что поездка связана с желанием почтить память советских солдат, освобождавших Словакию.

Также словацкий премьер намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Украине и необходимость скорейшего разрешения конфликта.