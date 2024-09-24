Чехия призвала Украину принять факт утраты территорий
Президент Чехии Павел: Россия на годы сохранит контроль над новыми регионами
Наиболее вероятным итогом конфликта на Украине будет сохранение контроля России над новыми регионами. Об этом в интервью газете The New York Times заявил президент Чехии Петр Павел.
«Наиболее вероятным исходом этого конфликта будет сохранение контроля России над частью территории Украины… временно», — сказал он.
При этом Павел добавил, что временное состояние подразумевает собой многие годы. По его мнению, конфликт не закончится ни поражением России, ни ВСУ.
Чешский президент предположил, что у Украины нет шансов вернуться к границам 1991 года, поэтому следует реалистично оценивать перспективу достижения этой цели, особенно на фоне требований стран-союзников ограничить помощь. Также Павел назвал чепухой призывы в адрес Украины просить о мире.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал ближайшие несколько месяцев решающими в конфликте. Он также пообещал представить «план победы» властям США.