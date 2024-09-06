Чехия предложила свой трубопровод в качестве альтернативы транзита газа из России

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газ в Европу может идти через республику

Альтернативный маршрут транзита газа в Центральную Европу предложила Чехия. Глава Минпромторга республики Йозеф Сикела заявил, что чешский трубопровод способен заменить украинский в случае отказа Украины в транзите российского голубого топлива. Заявление министра опубликовали на официальном сайте .

«Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешнюю систему транзита в случае перебоев в поставках российского газа через Украину в страны Центральной Европы», — рассказал Сикела.

Он направил письмо с предложением еврокомиссару по энергетике Кадри Симсону. Чешский министр отметил, что нет признаков того, что Украина продлит контракт, без газа могут остаться страны к востоку от Чехии.

Транзит российского газа через Украину прекратится с 1 января 2025 года. С этой же даты остановит работу нефтепровод «Дружба», через который нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.