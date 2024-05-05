Чехия отозвала своего посла из России | 360°

Мир 05 мая 2024, 16:03 Чехия отозвала своего посла из России CTK: Чехия официально отозвала посла республики Пивоньку из России РИА «Новости»

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Чехия официально отозвала посла республики в России Витезслава Пивоньку на родину. Об этом сообщило чешское информационное агентство CTK со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

«Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку», — указано в материале.

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Дипломат оставит должность в мае. Сам он на постоянной основе живет в Праге с 2022 года.

В апреле позапрошлого года МИД России вызвал Пивоньку и выразил ему «решительный протест» в связи с действиями чешских властей. Старшего дипломата посольства Чехии в Москве объявили персоной нон грата. Это был ответ на то, что Чехия в конце марта вручило послу России в Праге Андрею Змеевскому протест.

Дипломатический конфликт между Россией и Чехией начал набирать обороты в 2021 году. Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и выслала дипломатов из страны. Последовал зеркальный ответ.