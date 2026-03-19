Чехия направила два боевых вертолета на восточную границу Польши

Два чешских военных вертолета приземлились на одной из авиабаз в Польше. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X .

«Они усилят действия альянса на восточном фланге», — добавил он.

По словам польского министра, Чехия помогает патрулировать границу с сентября прошлого года и для этого начала использовать американские вертолеты Bell UH-1Y Venom вместо применявшихся ранее Ми-171.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что Польша и Литва обсуждают планы создать в Сувалкском коридоре, недалеко от Калининградской области, совместный учебный полигон. По мнению журналистом, он мог бы стать опорным пунктом НАТО вблизи российской границы.