Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас. За последние пять лет число людей, которые думают подобным образом, увеличилось на 4%, свидетельствуют данные социологического опроса Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше. <…> При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%», — говорится в документе.

Чехи также оценили политическую систему в стране при коммунистах, 20% из опрошенных считают ее положительной, а 51% оценили ее негативно. Исследование проводили с 10 июня по 31 августа, в нем приняла участие одна тысяча человек.

Ранее чешские власти разрешили десяткам граждан вступить в ВСУ. При этом чешское законодательство исключает возможность участия чехов в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента.