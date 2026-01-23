Подавший сигнал бедствия Boeing Azur Air благополучно сел в Китае

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия во время полета с Пхукета в Барнаул, благополучно приземлился в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 .

Позже пресс-служба авиакомпании подтвердила эту информацию. На борту самолета находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа, пострадавших среди них нет. Компания делает все, чтобы пассажиры как можно быстрее вылетели в Россию.

Самолет отправился из Таиланда около 06:20 по московскому времени. Пока официально причины происшествия не сообщаются. По информации телеграм-канала Shot, у самолета отказал один из двух двигателей. Прежде чем приземлиться, пилотам пришлось сделать несколько кругов в воздухе, чтобы выработать топливо.