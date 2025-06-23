Частный самолет разбился под Астаной, есть погибшие

В Астане, около аэродрома Жоламан, произошла авиакатастрофа, сообщило Министерство транспорта. Есть погибшие.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — процитировал заявление ведомства Tengrinews.kz.

Потерпевший крушение самолет был частным. По предварительным данным, на борту были два пилота, оба погибли.

Специалисты департамента по расследованию происшествий на транспорте Министерства транспорта Казахстана отправились на место катастрофы. Будет создана комиссия для детального изучения обстоятельств случившегося.

Ранее в китайской провинции Цзянсу разбился частный вертолет Robinson R44 II американского производства. В результате катастрофы один человек погиб, а еще четверо получили травмы.