Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата зажгли в Венесуэле

В Каракасе зажгли частицу Вечного огня из Москвы в честь 80-летия Победы

Церемонию зажжения частицы Вечного огня, взятой с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, провели в Каракасе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Венесуэлы.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном пантеоне Венесуэлы. В нем участвовали главы министерств туризма и внешней торговли страны Летисия Гомес и Коромото Годой, временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов, председатель группы парламентской дружбы Венесуэла — Россия депутат Хесус Фария и представители дипломатического корпуса.

«Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом», — уточнили в дипведомстве.

Соколов во время выступления заявил, что День Победы остается ключевой вехой в исторической памяти народов. Также он напомнил о важности стратегической природы отношений между Москвой и Каракасом.

Пламя от могилы Неизвестного Солдата в Венесуэлу привез представитель Народного фронта Павел Бережанский. В рамках патриотической акции лампы с частицами Вечного огня доставили в 21 страну Европы, Африки и Азии и 130 российских регионов.