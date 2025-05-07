Народный фронт доставил частицы Вечного огня в 21 страну и 130 городов России

Представители Народного фронта в рамках патриотической акции «Огонь памяти» доставили частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в 21 страну Европы, Африки и Азии, а также российские регионы. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Среди стран, куда доставили лампы с частицами Вечного огня, — Кипр, Киргизия, Замбия, Белоруссия, Болгария и Сербия.

Помощь в доставке Вечного огня оказал «Аэрофлот», регулярными рейсами частицы отвезли в более чем 15 городов России и мира.

«Мы гордимся быть частью мероприятия, нам выпала уникальная возможность перевезти частичку Вечного огня в разные регионы России и другие страны», — поблагодарил бортпроводник-инструктор авиакомпании Дмитрий Дымицкий.

В числе российских городов, куда доставили частицы Вечного огня, — Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж. Также огонь отвезли в Курскую, Смоленскую и Липецкую области. Помимо этого, частицы отвезли в Горняк и Луганск.