Частичный шатдаун структур МВБ начался в США

В США начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Причиной стало отсутствие необходимого финансирования.

«Значительная часть Министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик», — отметили авторы материала.

По их словам, шатдаун охватил примерно 13% федеральных гражданских госслужащих. В то же время большинству сотрудников придется продолжать работу без выплат до разрешения кризиса.

В ночь на 31 января 2026 года федеральное правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Шатдаун стал результатом отказа сенаторов Демпартии голосовать за проект, разрешающий увеличение расходов МВБ.