Чад вслед за Венесуэлой объявил о выходе из Международного уголовного суда

Чад объявил о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда. Решение приняли вслед за Венесуэлой, сообщило министерство иностранных дел африканской страны в соцсети X .

В ведомстве заявили, что к такому шагу пришли после изучения работы МУС с момента его основания в 2002 году. В МИД отметили, что эффективность суда остается ограниченной и меняется в зависимости от страны.

Большинство открытых на данный момент расследований касаются стран Африки, при этом прогресса по ним нет. Чад назвал свой регион жертвой политической инструментализации МУС.

В заявлении подчеркнули, что деятельность суда в отношении африканских государств носит избирательный характер. Решение о выходе вступает в силу с момента официального уведомления.

В мае прошлого года парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда.