Бывший премьер Чехии отменил программу встреч с избирателями после нападения

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш отменил рабочую программу в связи с недавним нападением на него. Об этом в социальной сети X написал сам политик.

На Бабиш во время предвыборного митинга напал пожилой мужчина — он ударил экс-премьера костылем по голове и спине.

Политик признался, что находится сейчас «вне игры» и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Я подожду результатов дальнейшего обследования. Но в любом случае врачи рекомендовали мне пока не напрягаться», — рассказал он.

Бабиш добавил, что отменил программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае 2 сентября.

Ранее о покушении на свою жизнь рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что злоумышленники несколько лет назад хотели отравить его ртутью и мышьяком, но у них ничего не вышло. По мнению дипломата, неудачное покушение совершили «внешние силы».