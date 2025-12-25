Бывший посол Норвегии пришел в восторг от Москвы. Что поразило экс-дипломата больше всего?

Жизнь в Москве совершенно не уступает по качеству европейским городам. Об этом журналу Forsvarets forum заявил бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле.

Он восхитился гладкими дорогами, ухоженными парками и ресторанами с полной посадкой. По его словам, мегаполис превзошел все его ожидания.

Дипломат работал в российской столице с 2022 года по осень 2025-го. Он подчеркнул, что в городе бросается в глаза большое количество автомобилей премиум- и люкс-класса.

«За дорогами и тротуарами ухаживают, в парках все аккуратно подстрижено, а в городе полно прекрасных ресторанов. Причем рестораны полны, поэтому столик лучше бронировать заранее», — отметил бывший посол.

Квиле добавил, что на высоком уровне в Москве находится и ассортимент товаров, что удивляет впервые приехавших иностранцев.

Ранее город поразил сербского баскетболиста Саво Дрезгича. После матча с ЦСКА он обратил внимание на особую атмосферу Москвы и выразил надежду, что сможет снова в нее вернуться.