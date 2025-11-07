Бывший король Испании Хуан Карлос I сознался в убийстве брата

Сбежавший на фоне коррупционных скандалов бывший король Испании Хуан Карлос I рассказал в мемуарах, как случайно застрелил 14-летнего брата. Об этом сообщил Daily Mail .

Несчастный случай произошел в 1956 году в семейном доме в Португалии, когда будущему монарху исполнилось 18 лет. Они с братом Альфонсо нашли пистолет Star Bonifacio Echeverria, вынули магазин и считая оружие разряженным, принялись играть.

«Раздался выстрел в воздух, пуля срикошетила и попала моему брату прямо в лоб. Он умер на руках у отца. <…> Я не оправлюсь от этой трагедии. Ее тяжесть будет сопровождать меня вечно», — сказал король.

Отец, граф Барселоны Хуан де Бурбон накрыл тело Альфонсо испанским флагом и выбросил пистолет в море. После этого случая жизнь Хуана Карлоса разделилась на до и после. В лице Альфонсо он потерял близкого друга, а отношения с отцом навсегда испортились.

Ранее бывшая любовница Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн судилась с Хуаном Карлосом I из-за угроз и слежки. Сын другой его пассии, актрисы Барбары Рей, обнародовал фотографии со свидания влюбленных, которые использовались для шантажа монарха.