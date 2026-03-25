Бывший госсекретарь США заявил, что кумиром его детства был хоккеист Третьяк

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно для многих вспомнил о своем детском спортивном кумире — им оказался легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк. Об этом американский дипломат рассказал во время открытой дискуссии в Институте политики при Гарвардской школе Кеннеди.

По словам Блинкена, именно советский голкипер произвел на него самое сильное впечатление в юные годы.

«Моим кумиром в детстве на самом деле был российский игрок по фамилии Третьяк. Вероятно, он был величайшим вратарем своей эпохи», — заявил он.

Третьяк считается одной из самых ярких фигур в истории мирового хоккея. На протяжении многих лет он был основным вратарем ЦСКА и сборной СССР, с которой добился выдающихся результатов на международной арене.

Спортсмен является трехкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. В 1989 году его имя внесли в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Позднее Международная федерация хоккея признала его лучшим хоккеистом XX века и включила в собственный Зал славы.

С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России. В этом году его единогласно переизбрали на пятый срок.