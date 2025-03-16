Бывший британский депутат заявил, что роман с Лиз Трасс привел его к разводу

Экс-депутат британского парламента Марк Филд рассказал в своей книге о романе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс. Страницы с откровениями политика опубликовали в The Mail on Sunday.

По словам Филда, их встреча с будущим премьер-министром состоялась на конференции в Борнмуте в октябре 2002 года. На тот момент Трасс уже была замужем за Хью О’Лири.

В ходе беседы Филд пообещал Трасс помощь по любым вопросам. Бывшая премьер-министр попросила у него совета по выбору кандидатов в формируемое ею правительство.

Член парламента рассказал, что в процессе совместной работы они с Трасс проводили много времени в компании друг друга. Для Филда она была «опьяняющей, сбивающей с толку и изнуряющей» женщиной.

Дружба переросла в роман в конце 2003 года. Спустя три года отношения между Филдом и Трасс прекратились, после чего он понял, что от его брака ничего не осталось. Однако экс-премьер осталась со своим супругом.

Король Великобритании Карл III ранее раскритиковал работу бывшего премьера страны Лиз Трасс.