Лиз Трасс обиделась на короля Британии из-за критики в ее адрес

Король Великобритании Карл III назвал работу бывшего премьера страны Лиз Трасс «катастрофической». После этого она она направила жалобу на его речь, сообщило издание The Guardian .

«Лиз Трасс написала главе государственной службы письмо с жалобой на то, что ее мини-бюджет был назван „катастрофическим“ в официальном документе речи короля», — написали авторы статьи.

Они уточнили, что свою речь Карл III произнес в среду, 17 июля. По словам Трасс, его мнение было некорректным. Она назвала выступление короля «вопиющим нарушением» кодекса государственной службы.

Бывшему премьеру не понравился раздел в пояснительных записках к речи Карла III, занимавших 106 страниц. Король в своем выступлении рассказывал о целях 40 законопроектов. Трасс называла «мини-бюджетом» меры, принятые в 2022 году для решения проблем в экономике Британии. Она приняла их, когда занимала пост премьер-министра. После этого СМИ писали, что из-за ее решений страна потеряла более 500 миллиардов долларов.