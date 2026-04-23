Бывшие сотрудники Меган Маркл пожаловались на жестокое обращение

Бывшие сотрудники супруги британского принца Гарри Меган Маркл рассказали о тяжелых условиях работы с ней. Об этом сообщил ведущий подкаста The Daily Beast Том Сайкс.

Сайкс приурочил опрос к поездке принца Гарри и Меган Маркл в Австралию. По его словам, кадры этого визита напомнили бывшим подчиненным о тяжелом опыте работы с герцогиней Сассекской.

«Это классическая Меган. Одной стороной лица улыбается публике, а другой, которую никто не видит, злобно зыркает на тебя», — пересказал Сайкс мнение собеседников.

Один из бывших подчиненных заявил, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства после работы с Маркл.

«Эта женщина относится ко всем, над кем имеет власть, как к расходному материалу. Вы для нее что-то вроде человека, который должен унитаз прочистить», — заявил бывший сотрудник.

Проявлять характер Меган Маркл не стесняется даже в светской жизни. Неделю назад она спровоцировала скандал на вечеринке Netflix, когда пришла на вечер в блестящем платье оливкового цвета, вопиющим образом нарушив черно-белый дресс-код.