Бывшего прокурора США Абер нашли мертвой в своей квартире

Бывшего федерального прокурора США Джессику Абер обнаружили мертвой в своей квартире в городе Александрия штата Виргиния. Об этом сообщила местная полиция в соцсети Х.

«Офицеры обнаружили скончавшуюся женщину. Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Виргинии», — говорится в посте.

Полиция сообщила, что тело экс-прокурора обнаружили утром 22 марта. Абер на пост назначил экс-президент США Джо Байден, прокурором она работала с 2021 по 2025 год. В отставку Абер подала в январе 2025 года после инаугурации нового президента Дональда Трампа, сообщил телеканал АВС.

В Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Новая администрация уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников.