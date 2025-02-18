Бывшего президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «ТВ Пирвели» .

Бывший грузинский лидер вернулась в страну после Мюнхенской конференции по безопасности. По данным телекомпании, Зурабишвили подверглась атаке группы анонимных активистов. Злоумышленники закидали яйцами и бывшего премьер-министра Георгия Гахарию.

Ранее Зурабишвили обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с необычной просьбой. Она призвала Белый дом заняться Грузией, чтобы навредить российскому руководству.

По информации издания The Hill, политик пыталась убедить президента, что страна якобы может «перейти к России», поэтому США следует обратить больше внимания на этот регион. По мнению Зурабишвили, Трампу необходимо оказать на российских властей давление.

Итальянское издание AntiDiplomatico предположило, что грузинский экс-лидер попытается разжечь войну между Грузией и Россией. Политик будет продвигать эту идею в качестве стипендиата американского Института Маккейна, добавила газета.