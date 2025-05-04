Бывшего президента Бразилии выписали из больницы

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы через три недели после операции на кишечнике. Об этом 4 мая сообщил портал G1 .

У входа в больницу Болсонару встретился с журналистами. Он выразил благодарность своим сторонникам, написали «Известия».

Политик перенес седьмую операцию на кишечнике. В этот раз она длилась 12 часов.

Болсонару попал в больницу 11 апреля во время встречи в муниципалитете Риу-Гранди. Причиной госпитализации стали боли в животе. По данным СМИ, 13 апреля экс-президент Бразилии, у которого диагностировали кишечную непроходимость, перенес операцию по устранению спаек в кишечнике и восстановлению брюшной стенки.

Ранее Болсонару заявил, что Бразилия покинет БРИКС, если его переизберут на пост президента. Он отметил, что также заключит военное соглашение с США для борьбы с терроризмом на границе Бразилии, Парагвая и Аргентины и согласует размещение там американской военной базы.