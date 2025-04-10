Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова призвали виновным в обходе санкций Великобритании. Об этом сообщила газета Times .

По данным источника, Овсянникова признали виновным по четырем пунктам, связанным с получением от супруги Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов.

Бывший губернатор региона также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes, стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов.

В 2025 году прошли предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Бывшему главе города вменяли отмывание денег и обход введенных против него санкций. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили брату и жене экс-губернатора.

Ранее в Германии назвали безумцами тех, кто призывает ввести санкции против России.