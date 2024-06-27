Бывшего главу Минобороны Китая исключили из Коммунистической партии

Бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии за нарушения дисциплины. Об этом сообщило агентство Xinhua .

«Заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая приняло решение исключить Ли Шанфу из партии в соответствии с положением о дисциплинарных мерах», — уточнили авторы материала.

Бывшего министра обвинили в нарушении политической дисциплины и во взяточничестве. По данным агентства, когда Ли Шанфу занимал должность главы Минобороны, он «предал свою первоначальную миссию», а также принципы партийного духа.

По данным ТАСС, вместе с ним из партии исключили еще одного экс-министра обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он занимал пост с 2018 по 2023 годы. Его исключили за дисциплинарные нарушения, а статус представителя 20-го Всекитайского съезда КПК аннулировали.

В Белоруссии назначили нового министра иностранных дел. Пост занял первый замглавы администрации президента Максим Рыженков.