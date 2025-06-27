Бывшего футболиста сборной России Быстрова внесли в базу «Миротворца»

Бывшего футболиста российской сборной Владимира Быстрова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».Там его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого в базу портала попал хоккеист Александр Овечкин. Его власти Украины тоже обвинили в покушении на суверенитет, а также якобы в «пропаганде войны». Кроме того, на сайте заявили, что спортсмен участвовал в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России».

Ранее на базе «Миротворца» оказалась певица украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Она уроженка Черновицкой области.

Против нее президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции: заблокировал активы и запретил вывод капитала с Украины. Звезду лишили звания народной артистки страны и госнаград.