Бывшего футболиста сборной России Быстрова внесли в базу «Миротворца»

Бывшего футболиста российской сборной Владимира Быстрова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».Там его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
До этого в базу портала попал хоккеист Александр Овечкин. Его власти Украины тоже обвинили в покушении на суверенитет, а также якобы в «пропаганде войны». Кроме того, на сайте заявили, что спортсмен участвовал в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России».
Ранее на базе «Миротворца» оказалась певица украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Она уроженка Черновицкой области.
Против нее президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции: заблокировал активы и запретил вывод капитала с Украины. Звезду лишили звания народной артистки страны и госнаград.
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