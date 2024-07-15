Бывшего депутата ЕП от Латвии объявили в международный розыск

Delfi: экс-депутата ЕП от Латвии Мамыкина объявили в международный розыск

Фото: РИА «Новости»

Экс-депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщил портал Delfi.

Европейский ордер на арест бывшего депутата выдали в конце июня. Документ поступил от отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры прибалтийской республики.

Позже решение по Мамыкину направили в управление международного сотрудничества полиции Латвии, чтобы его разместили в международных системах.

По данным портала, экс-депутат живет в России. Уголовное производство против него начали еще в сентябре 2023 года. Поводом стало выступление Мамыкина в эфире телеканала «Россия 1», в котором он поддержал спецоперацию на Украине.

Активистку Елену Крейле, которая вывесила из окна своей квартиры российский флаг, приговорили в Латвии к трем годам тюрьмы. Срок заключения ей увеличили по требованию обвинения.

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