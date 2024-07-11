Латвийский суд приговорил активистку к трем годам тюрьмы за флаг «Путин мой друг»
Delfi: в Латвии женщину на три года осудили из-за флага России
Рижский городской суд увеличил срок лишения свободы с года до трех лет для активистки Елены Крейле, которая вывесила из окна своей квартиры российский флаг. Об этом сообщило издание Delfi.
Срок тюремного заключения суд увеличил после апелляции обвинения. По информации издания, женщина поддерживала политику России и проведение СВО с помощью флагов в своей квартире и одежды, в которой она появлялась на публичных мероприятиях. Также на окнах подсудимой размещалась надпись «Путин — мой друг».
Суд признал женщину виновной по статье Уголовного закона Латвии об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Ранее член СПЧ Кирилл Вышинский предупредил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров. Власти Латвии внесли поправки в закон об иммиграции, поэтому для получения ВНЖ россиянам придется сдать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы.