Латвийский суд приговорил активистку к трем годам тюрьмы за флаг «Путин мой друг»

Delfi: в Латвии женщину на три года осудили из-за флага России

Рижский городской суд увеличил срок лишения свободы с года до трех лет для активистки Елены Крейле, которая вывесила из окна своей квартиры российский флаг. Об этом сообщило издание Delfi .

Срок тюремного заключения суд увеличил после апелляции обвинения. По информации издания, женщина поддерживала политику России и проведение СВО с помощью флагов в своей квартире и одежды, в которой она появлялась на публичных мероприятиях. Также на окнах подсудимой размещалась надпись «Путин — мой друг».

Суд признал женщину виновной по статье Уголовного закона Латвии об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Ранее член СПЧ Кирилл Вышинский предупредил, что латвийское правительство планирует депортировать из страны около 800 российских пенсионеров. Власти Латвии внесли поправки в закон об иммиграции, поэтому для получения ВНЖ россиянам придется сдать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы.